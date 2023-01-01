WebCatalog
Placid

Placid

placid.app

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Placid على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

إنشاء تصميمات إعلانية خاصة بالعلامة التجارية تلقائيًا. استخدم مجموعة أدوات الأتمتة الإبداعية الخاصة بنا لإنشاء الصور ومقاطع الفيديو وملفات PDF من قوالب قابلة لإعادة الاستخدام.

الموقع الإلكتروني: placid.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Placid. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Abyssale

Abyssale

abyssale.com

Snapdrop

Snapdrop

snapdrop.net

PairDrop

PairDrop

pairdrop.net

Marq

Marq

marq.com

Poster Studio

Poster Studio

posterstudio.ai

KREA AI

KREA AI

krea.ai

Microsoft Create

Microsoft Create

create.microsoft.com

Domestika

Domestika

domestika.org

GoVisually

GoVisually

govisually.com

Envato Elements

Envato Elements


Cloudinary

Cloudinary


Nubrain.ai

Nubrain.ai

nubrain.ai

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية