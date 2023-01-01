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Mr. Cooper

Mr. Cooper

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ملكية منزل خالية من التوتر، في متناول يدك. أصبح تتبع الرهن العقاري الخاص بك مع السيد كوبر أكثر ملاءمة من أي وقت مضى. قم بإجراء الدفعات بسرعة، وراقب نقاط FICO® الخاصة بك*، وشاهد طرقًا مخصصة للاستفادة من ملكية منزلك - أو تواصل سريعًا مع أحد خبراء الرهن العقاري للحصول على المساعدة عند الطلب. تم تأسيس السيد كوبر، شركة Nationstar Mortgage Holdings Inc. سابقًا، في عام 1994 ويقع مقرها الرئيسي في منطقة دالاس، تكساس.

الموقع الإلكتروني: mrcooper.com

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