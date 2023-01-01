أنشئ تجارب تعليمية عبر الإنترنت بسهولة، ثم قم بدعوة طلابك أو موظفيك أو عملائك. يمكنك تشغيل دورات تدريبية خالصة عبر الإنترنت أو إنشاء تجارب تعليمية مختلطة لاستكمال أنشطتك الشخصية الحالية.

الموقع الإلكتروني: moodle.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MoodleCloud. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.