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ThingLink

ThingLink

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الموقع الإلكتروني: thinglink.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ThingLink على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يمكنك بسهولة إنشاء تجارب مرئية تفاعلية وغامرة للتواصل والتعلم عبر الإنترنت. ابدأ نسخة تجريبية مجانية!

الموقع الإلكتروني: thinglink.com

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