Monetag عبارة عن منصة لتحقيق الدخل من سطح المكتب، وشبكة الويب المحمولة، والجماهير داخل التطبيق، ومخزون الإعلانات المتبقية، وحركة المرور الاجتماعية مع إمكانية الوصول إلى المعلنين في جميع أنحاء العالم والأدوات الموجهة نحو الإيرادات العالية.

الموقع الإلكتروني: monetag.com

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