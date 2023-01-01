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Modyfi

Modyfi

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: modyfi.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Modyfi على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Modyfi is the design platform built for multidisciplinary designers. Design, generate, animate, and more — without switching between apps.

الموقع الإلكتروني: modyfi.com

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