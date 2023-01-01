WebCatalog
Mintlify

Mintlify

dashboard.mintlify.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mintlify على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

وثائق جميلة تحول المستخدمين. أنشئ الوثائق التي طالما أردتها. جميلة خارج الصندوق، وسهلة الصيانة، ومُحسّنة لتفاعل المستخدم.

الموقع الإلكتروني: mintlify.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Mintlify. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

The Spruce

The Spruce

thespruce.com

UserReport

UserReport

my.audienceproject.com

Questions Answered

Questions Answered

questionsanswered.net

Sudowrite

Sudowrite

sudowrite.com

Meticulous

Meticulous

app.meticulous.ai

Pusher

Pusher

dashboard.pusher.com

Xojo Documentation

Xojo Documentation

documentation.xojo.com

MUI Docs

MUI Docs

mui.com

Loops

Loops

app.loops.so

Cloudinary

Cloudinary

cloudinary.com

Zeroheight

Zeroheight

zeroheight.com

MeisterNote

MeisterNote

meisternote.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية