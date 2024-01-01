Microsoft Mesh

Microsoft Mesh

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الموقع الإلكتروني: microsoft.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Microsoft Mesh على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يتيح Microsoft Mesh الحضور والتجارب المشتركة من أي مكان - وعلى أي جهاز - من خلال تطبيقات الواقع المختلط.

الموقع الإلكتروني: microsoft.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Microsoft Mesh. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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