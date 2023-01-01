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Microsoft Docs

Microsoft Docs

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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docs.microsoft.com. الصفحة الرئيسية لوثائق Microsoft والتعلم للمطورين ومحترفي التكنولوجيا.

الموقع الإلكتروني: docs.microsoft.com

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