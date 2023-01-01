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Megaphone

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الموقع الإلكتروني: megaphone.spotify.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Megaphone على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بزيادة إمكانات البث لديك - طريقة بسيطة وقوية للارتقاء بأعمال البث الصوتي الخاصة بك إلى المستوى التالي - وما بعده.

الموقع الإلكتروني: megaphone.spotify.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Megaphone. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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