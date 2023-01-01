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Kaiten

Kaiten

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الموقع الإلكتروني: kaiten.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Kaiten على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تدير الشركات التقدمية عملية عملها باستخدام Kaiten. Kaiten هي منصة عبر الإنترنت للعمل التعاوني. من خلال المنهجية المدمجة التي أثبتت جدواها، ستساعدك على الارتقاء بفريقك وعملك إلى المستوى التالي.

الموقع الإلكتروني: kaiten.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Kaiten. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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