WebCatalog
matchHR

matchHR

recruiters.match.hr

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من matchHR على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تخلص من التخمين في مقدمة عملية التوظيف الخاصة بك. من خلال قاعدة بياناتنا الكبيرة للملفات الشخصية ومجموعة الدوافع التحفيزية المستندة إلى ثقافة شركتك، نحن قادرون على تزويدك بنوع الشخصية التي تحتاجها، اعتمادًا على المنصب الوظيفي.

الموقع الإلكتروني: recruiters.match.hr

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ matchHR. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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