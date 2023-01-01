MapAnt Norway

MapAnt النرويج هي خريطة توجيه عملاقة تغطي معظم أنحاء النرويج. MapAnt عبارة عن خريطة توجيه كبيرة تهدف إلى تغطية النرويج بأكملها، نشرتها شركة Orienteering النرويجية.

الموقع الإلكتروني: mapant.no

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