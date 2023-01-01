برنامج لإدارة المشاريع وإدارة علاقات العملاء للشركات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في التحكم في ميزانيتها ومتابعة أي مشروع. التطوير والاستضافة يتمان في ألمانيا، والبرنامج متوافق مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR).

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