Lidl România

Lidl هي سلسلة من متاجر الخصم تأسست في ألمانيا، وتديرها شركة Lidl Stiftung & Co. KG ومقرها في مدينة نيكارسولم. تمتلك شركة Lidl أكثر من 10.000 متجرًا عالميًا. وهي تقع في ألمانيا وفرنسا والنمسا وبلجيكا، فضلا عن بلدان أخرى في أوروبا الغربية وأوروبا الوسطى وأوروبا الشمالية وأوروبا الشرقية. ليدل رومانيا مؤسسة ليدل وشركاه KG هي سلسلة متاجر بيع بالتجزئة دولية بأسعار مخفضة تدير أكثر من 11000 متجرًا في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة.

الموقع الإلكتروني: lidl.ro

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