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LaCuerda

LaCuerda

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الموقع الإلكتروني: lacuerda.net

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من LaCuerda على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

LaCuerda.net: كلمات وعلامات وأوتار للغيتار الصوتي والغيتار الكهربائي والبيانو والقيثارة والباس.

الموقع الإلكتروني: lacuerda.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ LaCuerda. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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