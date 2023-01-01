WebCatalog
KlickTipp

KlickTipp

klicktipp.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من KlickTipp على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

KlickTipp - أتمتة التسويق KlickTipp قم بتسويق معرفتك بشكل مستقل عن Google & Co.، وقم ببيع المنتجات المربحة والوساطة فيها وشجع عملائك على استخدام عروضك. هل أنت مستعد لمزيد من النمو؟

الموقع الإلكتروني: klicktipp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ KlickTipp. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

idealo

idealo

idealo.de

MagentaTV

MagentaTV

magentatv.de

phase6

phase6

phase-6.de

Soccerdrills Board

Soccerdrills Board

soccerdrills.de

eBay Deutschland

eBay Deutschland

ebay.de

home24

home24

home24.de

marktguru

marktguru

marktguru.de

HeyJobs

HeyJobs

heyjobs.co

Parqet

Parqet

parqet.com

willhaben

willhaben

willhaben.at

heise online

heise online

heise.de

SELLWERK

SELLWERK

sellwerk.de

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية