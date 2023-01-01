WebCatalog
eBay Deutschland

eBay Deutschland

ebay.de

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من eBay Deutschland على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الشراء والبيع والحفظ: تسوق عروض eBay Cyber ​​​​Friday واعثر على هدايا رائعة لعيد الميلاد! يمكنك على موقع eBay شراء وبيع الإلكترونيات والتكنولوجيا والأزياء والأحذية الرياضية وحقائب اليد وأدوات المنزل والحديقة وإطارات السيارات وغير ذلك الكثير. استخدم خيارات الدفع المتنوعة واطلب دون قلق بفضل حماية المشتري على موقع eBay.

الموقع الإلكتروني: ebay.de

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ eBay Deutschland. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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