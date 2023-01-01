يمكّنك Kiwix من إتاحة ويكيبيديا بالكامل (والعديد من مواقع الويب الأخرى) أينما ذهبت! على متن قارب، أو في مكان مجهول، أو عندما تكون رسوم البيانات مرتفعة للغاية، يمنحك Kiwix إمكانية الوصول إلى المعرفة البشرية بأكملها مجانًا. (كيويكس جي إس بي دبليو إيه)

الموقع الإلكتروني: kiwix.org

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