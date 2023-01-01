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Kind Cloud

Kind Cloud

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: kindcloud.app

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Kind Cloud على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تطبيق مجاني للتأمل بالحب واللطف.

الموقع الإلكتروني: kindcloud.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Kind Cloud. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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