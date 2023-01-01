اختيار عالم البيانات لتوسيع نطاق بيانات اللغة الطبيعية وتقييمها والحفاظ عليها. قم بأتمتة وضع العلامات حيثما أمكن، وابحث عن مجموعات فرعية مسببة للصداع للتعاون مع خبراء المجال (الداخليين) أو العاملين الجماعيين، وإدارة بياناتك ومسارات العمل في تطبيق واحد. والأفضل من ذلك: المصفاة مفتوحة المصدر!

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