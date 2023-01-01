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Kavkom، متخصصة في الاتصالات الهاتفية عبر بروتوكول الإنترنت للشركات (سحابة 100٪) للاتصال في أي مكان في العالم. إنه يعتمد على قناعة واحدة: لا يتعين على عملائنا الاختيار بين البساطة والموثوقية؛ هاتان فضيلتان أساسيتان غير قابلتين للتفاوض.

الموقع الإلكتروني: kavkom.com

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