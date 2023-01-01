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Kavkom

Kavkom

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الموقع الإلكتروني: kavkom.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Kavkom على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Kavkom، متخصصة في الاتصالات الهاتفية عبر بروتوكول الإنترنت للشركات (سحابة 100٪) للاتصال في أي مكان في العالم. إنه يعتمد على قناعة واحدة: لا يتعين على عملائنا الاختيار بين البساطة والموثوقية؛ هاتان فضيلتان أساسيتان غير قابلتين للتفاوض.

الموقع الإلكتروني: kavkom.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Kavkom. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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