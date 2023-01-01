كالشي هي بورصة حيث يتداول الناس على نتائج الأحداث. رؤيتنا هي السماح للناس بالتداول بناءً على آرائهم والتحوط من المخاطر اليومية. ستدعم Kalshi تداول عقود الأحداث في بورصة خاضعة لتنظيم CFTC.

الموقع الإلكتروني: kalshi.com

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