إنه برنامج كامل للموارد البشرية يشتمل على وحدات شؤون الموظفين والإجازات وPdks والأداء والمسح والتدريب. باستخدام البرنامج، تتم أيضًا إدارة العمليات الإدارية مثل التمويل وما إلى ذلك رقميًا.

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