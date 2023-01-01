حل متكامل للوقت والموارد البشرية يمكنك الوصول إلى المعلومات المسجلة في تطبيق وقت الحضور في الوقت الحقيقي، من أي جهاز: الهاتف أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر الشخصي، أينما كنت.

الموقع الإلكتروني: iflow.ro

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ IFlow. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.