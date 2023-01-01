منصة الإدارة الأكاديمية والإدارية والمالية الأكثر اكتمالا وقوة وسهلة الاستخدام في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية.

الموقع الإلكتروني: colegium.cloud

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Colegium. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.