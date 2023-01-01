WebCatalog
IconScout

IconScout

iconscout.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من IconScout على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بتنزيل أكثر من 4.5 مليون+ أيقونات متجهة مجانية عالية الجودة ورسوم توضيحية وأصول ثلاثية الأبعاد ورسوم متحركة Lottie متوفرة بتنسيقات ثابتة ومتحركة في IconScout.

الموقع الإلكتروني: iconscout.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ IconScout. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Icons8

Icons8

icons8.com

Flaticon

Flaticon

flaticon.com

Pngtree

Pngtree

pngtree.com

Adobe Stock

Adobe Stock

stock.adobe.com

SeekLogo

SeekLogo

seeklogo.com

VectorStock

VectorStock

vectorstock.com

Iconfinder

Iconfinder

iconfinder.com

Noun Project

Noun Project

thenounproject.com

QRCode Monkey

QRCode Monkey

qrcode-monkey.com

Font Squirrel

Font Squirrel

fontsquirrel.com

Boxy SVG

Boxy SVG

boxy-svg.com

Slides

Slides

designmodo.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية