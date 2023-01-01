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Adobe Stock

Adobe Stock

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Adobe Stock على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ابحث في Adobe Stock عن ملايين الصور الفوتوغرافية والصور والرسومات والمتجهات ولقطات الفيديو والرسوم التوضيحية والقوالب والأصول ثلاثية الأبعاد والأصول التحريرية والمحتوى المتميز عالي الجودة. جرب خالية من المخاطر اليوم.

الموقع الإلكتروني: stock.adobe.com

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