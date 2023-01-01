Pixabay.com هو موقع ويب لمشاركة الصور الفوتوغرافية الرقمية والرسوم التوضيحية والرسومات المتجهة ولقطات الأفلام والموسيقى بموجب ترخيص Pixabay. اعتبارًا من نوفمبر 2017، تقدم Pixabay أكثر من 1,188,454 صورة ورسوم توضيحية ومتجهات ومقاطع فيديو مجانية. في 9 يناير 2019، غيرت Pixabay ترخيصها القديم على مستوى الموقع لجميع التحميلات من Creative Commons CC0 إلى ترخيص Pixabay الذي لا يفي بمتطلبات ترخيص المحتوى المجاني. لويكيميديا ​​كومنز ومنصات مماثلة. في نوفمبر 2018، استحوذت Canva على Pixabay مع Pexels.

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