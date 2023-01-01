Unsplash هو موقع ويب مخصص لمشاركة الصور الفوتوغرافية بموجب ترخيص Unsplash. يدعي موقع الويب أن هناك أكثر من 207000 مصور مساهم وينتج أكثر من 17 مليار صورة شهريًا في مكتبتهم المتنامية التي تضم أكثر من 2 مليون صورة. تم الاستشهاد بـ Unsplash كواحد من مواقع التصوير الفوتوغرافي الرائدة في العالم من قبل Forbes وEntrepreneur Magazine وCNET وMedium وThe Next Web. يسمح Unsplash للمصورين بتحميل الصور إلى موقعه على الويب، والتي يتم تنسيقها بعد ذلك بواسطة فريق من محرري الصور. أدت شروط حقوق الطبع والنشر المسموح بها على صورها إلى أن تصبح Unsplash واحدة من أكبر موردي الصور الفوتوغرافية على الإنترنت، حيث تظهر صور أعضائها بشكل متكرر في المقالات. ومع ذلك، فإن قرارهم بالتوقف عن استخدام ترخيص المشاع الإبداعي "صفر" في عام 2017 قد أثار انتقادات، حيث تم حذف حوالي 200000 صورة من المشاع. ترخيص Unsplash غير متوافق مع تراخيص المشاع الإبداعي، مما يمنع استخدامه على مواقع مثل ويكيبيديا. في فبراير 2018، غيرت Unsplash شروط الترخيص الخاصة بها لتقييد بيع الصور دون تحديث أو تعديل أو دمج عناصر إبداعية جديدة في الصور أولاً، وحظر بيع نسخ غير معدلة، بما في ذلك بيع الصور كمطبوعات أو مطبوعة على سلع مادية. في عام 2019، تم إطلاق Unsplash for Brands، حيث يمكن للمعلنين مشاركة الصور ذات العلامات التجارية على Unsplash.

الموقع الإلكتروني: unsplash.com

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