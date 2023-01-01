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Mixkit

Mixkit

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الموقع الإلكتروني: mixkit.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mixkit على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتنزيل لقطات فيديو مجانية وموسيقى مخزونة وقوالب Premiere Pro لمشروع تحرير الفيديو التالي. يمكن تنزيل جميع الأصول مجانًا!

الموقع الإلكتروني: mixkit.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Mixkit. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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