WebCatalog
Hypotenuse AI

Hypotenuse AI

hypotenuse.ai

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

دع الذكاء الاصطناعي يكتب المحتوى الخاص بك في ثوانٍ. بدون كتلة الكاتب. قم بتوفير بعض الكلمات الرئيسية، وسنحولها على الفور إلى مقالات كاملة ومحتوى تسويقي، باستخدام الذكاء الاصطناعي العالمي الخاص بنا والذي يتمتع بمعرفة واسعة بالعالم.

الموقع الإلكتروني: hypotenuse.ai

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