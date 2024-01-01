Hoppier
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الموقع الإلكتروني: hoppier.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Hoppier على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Send Global Rewards to Clients or Employees in 5 Clicks or Less with Smarter Spending™ Controls! Create your remote lunch program, send a coffee, happy hour drinks, personal gifts, charity donations, learning allowances, and more. Hoppier works in over 60+ countries! 1000+ Global Organizations use Hoppier to send incentives that work!
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الموقع الإلكتروني: hoppier.com
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