منصة تكامل التشفير النهائية. الطريقة الأكثر سلاسة للأشخاص لربط حسابات التشفير بأي تطبيق. إن الوصول الفوري إلى بيانات الأصول الرقمية التي يمكن قراءتها بواسطة الإنسان يعني أن المطورين يمكنهم بسهولة إنشاء تجارب تطبيقات جميلة مدعومة بالعملات المشفرة في فترة ما بعد الظهر.

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