GoToMeeting هي خدمة مستضافة على الويب تم إنشاؤها وتسويقها بواسطة LogMeIn. إنها عبارة عن حزمة برامج للاجتماع عبر الإنترنت ومشاركة سطح المكتب ومؤتمرات الفيديو تمكن المستخدم من مقابلة مستخدمي الكمبيوتر الآخرين أو العملاء أو العملاء أو الزملاء عبر الإنترنت في الوقت الفعلي. في أواخر عام 2015، أعلنت Citrix عن خطط لفصل أعمال GoToMeeting كشركة فرعية قائمة بذاتها تبلغ قيمتها السوقية حوالي 4 مليارات دولار. في يوليو 2016، أعلنت Citrix وLogMeIn عن خطط لدمج مجموعة منتجات GoTo.

الموقع الإلكتروني: gotomeeting.com

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