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GoToMeeting

GoToMeeting

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الموقع الإلكتروني: gotomeeting.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من GoToMeeting على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

GoToMeeting هي خدمة مستضافة على الويب تم إنشاؤها وتسويقها بواسطة LogMeIn. إنها عبارة عن حزمة برامج للاجتماع عبر الإنترنت ومشاركة سطح المكتب ومؤتمرات الفيديو تمكن المستخدم من مقابلة مستخدمي الكمبيوتر الآخرين أو العملاء أو العملاء أو الزملاء عبر الإنترنت في الوقت الفعلي. في أواخر عام 2015، أعلنت Citrix عن خطط لفصل أعمال GoToMeeting كشركة فرعية قائمة بذاتها تبلغ قيمتها السوقية حوالي 4 مليارات دولار. في يوليو 2016، أعلنت Citrix وLogMeIn عن خطط لدمج مجموعة منتجات GoTo.

الموقع الإلكتروني: gotomeeting.com

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