WebCatalog
Geleza

Geleza

platform.geleza.app

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Geleza على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

منصة الذكاء الاصطناعي الوحيدة التي ستحتاج إليها! هل سئمت من الكثير من منصات الذكاء الاصطناعي؟ نحن كذلك! ابحث عن جميع الأدوات في مكان واحد. أحدث ثورة في عملك باستخدام الذكاء الاصطناعي. انضم إلينا وابدأ في الابتكار اليوم.

الموقع الإلكتروني: geleza.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Geleza. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Tailor Brands

Tailor Brands

studio.tailorbrands.com

Sunsama

Sunsama

app.sunsama.com

Seva

Seva

app.hiseva.com

Drafter AI

Drafter AI

beta.drafter.ai

EARLY

EARLY

beearly.xyz

Holded

Holded

app.holded.com

WebBites

WebBites

webbites.io

Simplero

Simplero

secure.simplero.com

Retriever

Retriever

app.retriever-info.com

StudySmarter

StudySmarter

app.studysmarter.de

Vaia

Vaia

app.hellovaia.com

Modelshop

Modelshop

app.modelshop.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية