أتمتة العمليات باستخدام الذكاء الاصطناعي في أشهر وساعات. Drafter AI عبارة عن منصة الذكاء الاصطناعي الكل في واحد لأتمتة الأعمال. انضم إلى مئات الشركات التي تقوم بالعمليات الآلية معنا.

الموقع الإلكتروني: drafter.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Drafter AI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.