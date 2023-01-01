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Fyers

Fyers

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الموقع الإلكتروني: fyers.in

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Fyers على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

فايرز. بوابتك للاستثمار. استثمار مجاني في تسليم الأسهم. مجانًا في جميع القطاعات إذا فزت بتحدي الـ 30 يومًا.

الموقع الإلكتروني: fyers.in

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