Funnelytics
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الموقع الإلكتروني: funnelytics.io
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Funnelytics على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
A visual customer journey analytics tool that lets you map your journey on a whiteboard and overlay data to see how its actually performing.
الموقع الإلكتروني: funnelytics.io
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