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NestAds

NestAds

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الموقع الإلكتروني: nestscale.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من NestAds على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Ad Tracking & Marketing Attribution. Exclusively built for Shopify merchants. NestAds lets you analyze accurate data from your advertising campaigns and uncover customer journey insights. Confidently made data-driven decisions to maximize ROAS and drive business growth.

الموقع الإلكتروني: nestscale.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ NestAds. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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