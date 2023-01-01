Fshare هي خدمة لتخزين البيانات ومشاركتها عبر الإنترنت تساعد العملاء على تخزين المعلومات والبيانات (ألبومات الصور والأفلام والبرامج والمستندات والألعاب والموسيقى وما إلى ذلك) في أي وقت وفي أي مكان وفي أي وقت وفي أي مكان، كما هو الحال على أي جهاز.

الموقع الإلكتروني: fshare.vn

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