Fshare
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الموقع الإلكتروني: fshare.vn
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Fshare على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Fshare هي خدمة لتخزين البيانات ومشاركتها عبر الإنترنت تساعد العملاء على تخزين المعلومات والبيانات (ألبومات الصور والأفلام والبرامج والمستندات والألعاب والموسيقى وما إلى ذلك) في أي وقت وفي أي مكان وفي أي وقت وفي أي مكان، كما هو الحال على أي جهاز.
الموقع الإلكتروني: fshare.vn
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