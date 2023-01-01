Foodie Truck هو تطبيق لتحديد موقع شاحنات الطعام. مع تطبيق Foodie Truck، أنت على بعد نقرة واحدة للحصول على جميع المعلومات التي تحتاجها. ليست هناك حاجة للاتصال بمالك شاحنة الطعام والسؤال عن الموقع الحالي وساعات العمل.

الموقع الإلكتروني: myfoodietruck.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Foodie Truck. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.