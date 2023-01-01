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Foodie Truck

Foodie Truck

myfoodietruck.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Foodie Truck على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Foodie Truck هو تطبيق لتحديد موقع شاحنات الطعام. مع تطبيق Foodie Truck، أنت على بعد نقرة واحدة للحصول على جميع المعلومات التي تحتاجها. ليست هناك حاجة للاتصال بمالك شاحنة الطعام والسؤال عن الموقع الحالي وساعات العمل.

الموقع الإلكتروني: myfoodietruck.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Foodie Truck. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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