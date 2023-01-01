ترتيل هو أول تطبيق قرآني مدعوم بالذكاء الاصطناعي في العالم وهو ما تحتاجه لتعزيز رحلتك القرآنية. أنت على بعد نقرة واحدة من التفاعل مع كلام الله كما لم يحدث من قبل، وكل ما تحتاجه هو صوتك. اضغط على الميكروفون، وتلاوة، وشاهد الآيات تظهر أمامك.

الموقع الإلكتروني: tarteel.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tarteel. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.