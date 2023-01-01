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Floww.ai عبارة عن مجموعة برامج مدعومة من GenAI تتيح مبيعات عالية السرعة للشركات B2C وB2B2C. توفر منصة المبيعات المتكاملة الخاصة بـ Floww.ai إدارة علاقات العملاء (CRM) لتنفيذ المبيعات، والتحليلات الفورية لـ NoCode، وأتمتة التسويق وسير العمل المتكاملة مع مجموعة الاتصالات الحديثة. تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية المتقدمة الخاصة بـ Floww.ai، مثل Sales Co-Pliot وAnalytics Co-Pliot، على تمكين أساليب مبيعات فعالة وعالية الجودة ممكّنة من خلال التحليلات الفورية والرؤى المتعمقة. تم تصميم غالبية أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRMs) بشكل أساسي لحالات الاستخدام بين الشركات (B2B) وتفشل في التكيف بشكل فعال مع الأعمال التجارية بين الشركات (B2C) وB2B2C (B2B2C). تتطلب السرعة العالية وحجم مبيعات B2C الحديثة وجود منصة مبيعات متكاملة تتيح إدارة مبيعات سريعة للتكيف بسرعة مع بيئات السوق الديناميكية.

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