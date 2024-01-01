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WebCatalog

Firebender

Firebender

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: firebender.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Firebender على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

With Firebender, you can qualify any company using natural language over scraped websites, job listings, linkedin posts, and more. Ask questions like “Does this company use large language models?”, “Does this company need SOC 2 compliance?”, “What types of clinic patients does this company serve?”. Then export this list of qualified leads as a CSV to use with your favorite outbound tool.

الموقع الإلكتروني: firebender.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Firebender. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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