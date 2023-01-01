مساعدك لجمع التبرعات فينتا أ. يقوم بأتمتة سير عمل جمع التبرعات الخاص بك من البداية إلى النهاية، حتى تتمكن من التركيز على الجانب الأكثر أهمية: بناء علاقات قوية.

الموقع الإلكتروني: trustfinta.com

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