WebCatalog
F5Bot

F5Bot

f5bot.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من F5Bot على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

F5Bot هي خدمة مجانية تُرسل إليك بريدًا إلكترونيًا عند ذكر كلماتك الرئيسية المحددة على Reddit أو Hacker News أو Lobsters. استخدمه لمراقبة علامتك التجارية أو مشاريعك أو الموضوعات التي تهمك فقط.

الموقع الإلكتروني: f5bot.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ F5Bot. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

News360

News360

news360.com

Outstand

Outstand

outstand.com

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Lemmy.World

Lemmy.World

lemmy.world

Mailor

Mailor

mailor.us

Awario

Awario

awario.com

Keywrds.ai

Keywrds.ai

keywrds.ai

Ranktracker

Ranktracker

ranktracker.com

Wincher

Wincher

wincher.com

AudioPen

AudioPen

audiopen.ai

DebugBear

DebugBear

debugbear.com

VR‪M‬ Portal

VR‪M‬ Portal


    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية