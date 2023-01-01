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Lemmy.World

Lemmy.World

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الموقع الإلكتروني: lemmy.world

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Lemmy.World على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Lemmy.World - خادم Lemmy عام يمكن للجميع استخدامه. Lemmy عبارة عن منصة لتجميع الروابط الاجتماعية والمناقشة مستضافة ذاتيًا. إنه مجاني ومفتوح بالكامل، ولا تسيطر عليه أي شركة. وهذا يعني أنه لا يوجد إعلان أو تتبع أو خوارزميات سرية. يتم تنظيم المحتوى في مجتمعات، لذلك من السهل الاشتراك في الموضوعات التي تهمك وتجاهل المواضيع الأخرى. يتم استخدام التصويت لجلب العناصر الأكثر إثارة للاهتمام إلى الأعلى.

الموقع الإلكتروني: lemmy.world

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Lemmy.World. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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