الصورة الرمزية الذكية التي تبدو وتتحدث مثلك. مع ملاحظة صوتية واحدة وصورة واحدة فقط. تدريبه بسهولة عن طريق ربط مصادر البيانات. قم بإجراء محادثات مذهلة.

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