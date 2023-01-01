WebCatalog
EduRank

EduRank

edurank.org

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من EduRank على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اكتشف تصنيفات قائمة على المقاييس لـ 14131 جامعة في 183 دولة لـ 246 موضوعًا.

الموقع الإلكتروني: edurank.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ EduRank. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

U.S. News & World Report

U.S. News & World Report

usnews.com

BridgeU

BridgeU

app.bridge-u.com

Mind Luster

Mind Luster

mindluster.com

Luxer One

Luxer One

app.luxerone.com

Scitrus

Scitrus

scitrus.com

Listen Notes

Listen Notes

listennotes.com

Post

Post

post.news

Yellowbrick

Yellowbrick

courses.yellowbrick.co

Volza

Volza

volza.com

Education.com

Education.com

education.com

TechOctave

TechOctave

app.techoctave.com

Snack Prompt

Snack Prompt

snackprompt.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية